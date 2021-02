Der Kreis liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter deutlich über dem Durchschnitt in Bund und Land. Und auch im Vergleich zu den Nachbarkreisen sind die Zahlen nicht ermutigend. Für Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Montag eine Inzidenz von 61, das Land Rheinland-Pfalz eine von 53,2. Im Kreis Ahrweiler lag der Wert bei 79, am Sonntag bei 80.