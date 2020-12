Kreis Ahrweiler

Virologen raten zu Stoßlüften in der Klasse, Lehrer befürchten Erkältungen. Unterricht während der Corona-Pandemie hat seine Tücken. Vor der kalten Jahreszeit will der Kreis Ahrweiler für die unter seiner Trägerschaft stehenden Schulen in eine Technik investieren, die Lehrer und Schüler schützen soll.