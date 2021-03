Kreis Ahrweiler: Fast jeder Zweite hat schon gewählt

Am morgigen Sonntag wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Doch ist die eigentliche Wahl angesichts der hohen Briefwahlbeteiligung vielleicht schon gelaufen? Rund 44 Prozent aller Stimmberechtigten in Rheinland-Pfalz hatten bis Mittwochmorgen Briefwahl beantragt. Bei einer angenommenen Wahlbeteiligung von 70 Prozent entspricht das einem Anteil von fast zwei Dritteln der Wähler. Und wie sieht es im Kreis Ahrweiler aus? Bei einer kleinen Umfrage in einigen Rathäusern im Kreis ergibt sich hier ein ganz ähnliches Bild.