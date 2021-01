Kreis Ahrweiler

Rund 1000 Impfdosen gegen das Coronavirus sind am Montag im Landesimpfzentrum des Kreises Ahrweiler in Grafschaft-Gelsdorf eingetroffen, wie der Kreis Ahrweiler jetzt mitteilte. Damit können nun wie geplant die ersten Bewohner in den Senioreneinrichtungen des Kreises geimpft werden. Auch im Impfzentrum selbst fällt an diesem Donnerstag, 7. Januar, der Startschuss der Impfkampagne.