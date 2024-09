Plus Ahrweiler Krammarkt in Ahrweiler: Von Kittelschürzen und Riesenschlüpfern Von Beate Au i Stricken liegt im Trend. Bei Ursula Brühl kann man in Sachen Wolle fündig werden. Foto: Beate Au Krammärkte haben immer noch etwas Faszinierendes. Sie sind Umschlagplätze für Produkte, die staunen lassen, aber auch für Neuigkeiten. Die RZ war auf dem Herbstmarkt in Ahrweiler unterwegs. Lesezeit: 3 Minuten

Morgens um 10 Uhr in Ahrweiler. Um diese Zeit hält sich der Betrieb an den Ständen des Herbstkrammarktes noch in Grenzen, obwohl rund um die Stadtmauer kaum Parkplätze zu ergattern sind. Es ist hauptsächlich älteres Publikum unterwegs, häufig in Begleitung, manchmal mit Rollator. Auf diese Zielgruppe haben sich auch einige ...