Kosten nach der Flut: Warum es für Sinzig teuer werden kann

Dass der Wiederaufbau in Sinzig nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 teuer werden würde, war klar. Die Frage war lediglich: Wie teuer wird er? In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat jetzt den Maßnahmenplan beschlossen. Demnach liegen die Wiederaufbaukosten bei mindestens 73 Millionen Euro, für die es aber eine 100-prozentige Förderung von Bund und Land gibt. Ob es bei dieser Summe bleibt, ist offen. Aber so viel ist nach dieser Sitzung klar: Auch für den Geldbeutel der Stadt Sinzig wird die Katastrophe wohl noch ein finanzielles Nachspiel haben. Und das könnte ganz schön saftig ausfallen.