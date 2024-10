Kooperatives Miteinander im Mittelpunkt: Wäscherei der Caritas in Sinzig wieder geöffnet

Seit einem halben Jahr ist die Wäscherei der Caritas-Werkstätten in Sinzig in der Kripper Straße 26 wieder geöffnet. Sie war 2021 durch die Flutkatastrophe im Ahrtal stark beschädigt worden, genauso wie alle anderen Bereiche der Werkstätten in der Kripper Straße.

Nach der Sanierung erstrahlt die Wäscherei mit Annahmestelle für Privat- und Gewerbekunden in neuem Glanz. Seit April bietet sie ihre vielfältigen Dienstleistungen wieder an, darunter auch den Hol- und Bringservice für Gewerbekunden.

Wir bieten Menschen mit Behinderung attraktive Arbeitsplätze in einer strukturierten und wertschätzenden Umgebung. Abteilungsleiter Ruben Scek Hassan

Zum Team gehören neben Irene Fromm, die die fachliche Leitung der Wäscherei übernommen hat, vier Fachkräfte und zwölf Werkstattbeschäftigte. Verantwortlich für die Wäscherei ist Abteilungsleiter Ruben Scek Hassan. Ihm liegt die Teilhabe am Arbeitsleben besonders am Herzen: „Wir bieten Menschen mit Behinderung attraktive Arbeitsplätze in einer strukturierten und wertschätzenden Umgebung. Ziel ist es, den Beschäftigten nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Uns geht es darum, die Potenziale jedes Einzelnen zu erkennen und zu fördern sowie die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl zu stärken.“

Die Fachliche Leiterin Irene Fromm (links) und die Beschäftigte Sabrina Dung am Finishgerät in der Wäscherei (Bild links). Fachkraft Regina Mehren (links) und Beschäftigte Franziska Drost holen Wäsche aus der Maschine (rechtes Bild). Fotos: Ruben Scek Hassan Foto: Ruben Scek Hassan

In der Wäscherei übernehmen die Beschäftigten verschiedene Aufgaben wie das Sortieren der Wäsche, das Bedienen von Waschmaschinen und Trocknern sowie das Bügeln, Mangeln und Falten der Kleidung. Diejenigen, die noch mehr Verantwortung übernehmen möchten, können nach einer Einarbeitung weitere Tätigkeiten übernehmen, zum Beispiel die Beratung der Kunden oder die Bedienung des Kassensystems. „Es ist uns wichtig, dass die Menschen hier nicht nur eine Beschäftigung haben, sondern auch die Chance erhalten, sich weiterzuentwickeln – sei es in der Wäscherei oder darüber hinaus“, betont der Abteilungsleiter. Dazu gehöre auf Wunsch auch der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Neben den individuellen Fähigkeiten werden in der Wäscherei auch soziale Kompetenzen gefördert. Das Arbeiten im Team, das gegenseitige Unterstützen und die Kommunikation untereinander sind wichtige Bestandteile des Alltags. „Wir legen großen Wert auf ein kooperatives Miteinander. Jeder soll sich einbringen und von den anderen lernen können“, so Ruben Scek Hassan. „Jeder Tag zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Inklusion aktiv zu leben und unseren Mitarbeitenden echte Chancen auf eine erfüllte Arbeit zu bieten.“ red

Mehr Infos gibt es auf www.st-raphael-cab.de/waescherei