Niederzissen

Mit seinen beiden Bengels-Chören war Detlef Wittke schon häufig zu Gast in der Seniorenresidenz Villa Romantica, um den betagten Bewohnern mit musikalischen Darbietungen den Alltag zu bereichern. Ein Besuch mit den jugendlichen Chormitgliedern in der Villa ist zurzeit wegen der Pandemie aber natürlich nicht möglich. Also mussten Wittke, ein musikalisches Multitalent, und die Einrichtungsleitung umdenken.