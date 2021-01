Sinzig

Er wird eingeschlagen, wo immer es geht: Der Weg hin zu erneuerbaren Energien. Auch in Sinzig. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung haben gleich drei Projektentwickler jeweils ihr Windenergiepotenzial für das Stadtgebiet vorgestellt. So viel vorweg: Die Möglichkeit für Windparks ist in Sinzig sehr beschränkt.