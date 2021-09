Sieben in der Trägerschaft des Kreises stehende Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig wurden von der Flut schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auf rund 100 Millionen Euro schätzt der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) des Kreises den Sachschaden.