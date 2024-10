Plus Sinzig Konzept geht auf: Weinherbst belebt Sinzigs Stadtmitte Von Judith Schumacher i Rund um den Marktbrunnen in Sinzig ließen es sich die Besucher des Weinherbstes gut gehen. Foto: Judith Schumacher Drei Tage volles Programm gab es zum Sinziger Weinherbst der Aktivgemeinschaft, der das zweite Mal rund um den Marktbrunnen und den Brunnenplatz in der Ausdorfer Straße sowie in der Bachovenstraße stattfand. Lesezeit: 1 Minute

Am Freitagabend begeisterte die achtköpfige Truppe um Nina Aker in der Formation „Senses of Musical“ mit ihren fantastischen Stimmen, die Songs aus Disney-Filmen zu Gehör brachten. Das Repertoire der Gruppe ist derart breit, dass über den Abend verteilt dreimal eine Stunde lang den Gästen einen sehr unterhaltsamen Weinherbst-Auftakt bot. Wer ...