Bad Breisig

Wer demnächst länger als eine Stunde auf den Parkplätzen in Bad Breisig parken möchte, wird dies bald nicht mehr kostenlos tun können: Angelehnt an das bereits praktizierte System in Städten wie Remagen und Bad Neuenahr-Ahrweiler, will nun auch die Quellenstadt ihren öffentlichen Parkraum bewirtschaften.