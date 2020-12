Bad Breisig

Die Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren haben in der Verbandsgemeinde Bad Breisig erkennbare Spuren hinterlassen. Wie aber kann diesem meteorologischen Phänomen begegnet werden? Mit dieser Frage haben sich die Verwaltung und Gremien beschäftigt und versucht, Antworten zu finden. Jetzt kann das Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept der VG in die Umsetzung gehen.