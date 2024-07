Plus VG Altenahr

Konstituierende Sitzung: Drei neue Beigeordnete für die VG Altenahr

Von Ute Müller

i Der Wiederaufbau hat die Arbeit des bisherigen Verbandsgemeinderates geprägt und wird in den kommenden Jahren weiter ein Thema in der VG Altenahr sein. Auch das Altenahrer Rathaus wird derzeit saniert. Foto: Claudia Voß

Nach der in der Vischeltalhalle in Freisheim erfolgten konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenahr ist dieser ab sofort in neuer Konstellation handlungsfähig. Als neuer Erster Beigeordneter wurde Jürgen Schwarzmann aus Hönningen gewählt.