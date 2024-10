Plus Oberzissen/Wassenach

Konfettiregen und ein Reigen von Weinmajestäten: Brohltal in Feierlaune

Von Martin Ingenhoven

i Die Organisatoren des Weinfestes Hubert Harzen (ganz links) und Dieter Speicher (ganz rechts) freuten sich, dass zahlreiche Weinmajestäten zum zehnten Jubiläum des Oberzissener Weinfestes erschienen waren. Fotos: Martin Ingenhoven Foto: Martin Ingenhoven

Im Brohltal konnte am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal gefeiert werden: In Oberzissen stand das Weinfest an und in Wassenach gab es vor allem für die jüngere Generation viel zu entdecken an den Buden der Remigius-Kirmes. Wir haben beiden Veranstaltungen einen Besuch abgestattet.