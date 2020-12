Bad Neuenahr

Vorsichtig tupft Karl-Heinz Strauß mit dem Zeigefinger einen Klecks flüssige Schokolade in die Auswölbung für die Nase in der Plastikform für den Nikolaus. „Sonst bleibt hier ein Luftloch“, erklärt er. Auch andere Details werden bereits vor dem Bad im Schokoladenguss aufgeschminkt. In der Konditorei Irmgartz in Bad Neuenahr entsteht noch alles in Handarbeit. Seit Generationen erschafft die Inhaberfamilie in der Hauptstraße eine süße Welt, in der es seit der Corona-Pandemie auch Krisen-Nikoläuse gibt.