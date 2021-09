Sieben Kommunen aus drei Landkreisen wollen ein erweitertes gemeinsames Hochwasservorsorgekonzept erstellen. Das ist das Ergebnis eines ersten Zusammentreffens in der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, an dem Vertreter des Landkreises Mayen-Koblenz, der Stadt Mayen und der Verbandsgemeinden (VG) Adenau, Brohltal, Mendig, Kelberg und Vordereifel teilgenommen haben. Hintergrund ist das durch Starkregen erzeugte Hochwasser an Nette und Nitzbach.