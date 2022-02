Die Vorsitzenden der fünf Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags – alle bis auf die AfD – haben sich kürzlich zusammengefunden, um einen Entwurf für eine Verfassungsänderung vorzustellen. Schuldenabbau der Kommunen in Rheinland-Pfalz soll deutlich vereinfacht werden. Finanziell stark in Not geratenen Städten und Verbandsgemeinden wie Bad Breisig könnte so geholfen werden. An der Rheinschiene gibt es allerdings auch kritische Töne.