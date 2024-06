Plus Remagen

Kommunalwahl in Remagen: Die Grünen müssen Federn lassen

i Auch wenn das altehrwürdige Rathaus von Remagen mindestens bis zum Jahresende eine Baustelle bleiben wird – die Besetzung des künftigen Rates der Römerstadt steht fest: Die CDU bleibt stärkste Fraktion, die Grünen verlieren Sitze und die AfD wird künftig mit drei Personen vertreten sein. Foto: Vollrath

Auch wenn die Auszählung der Wahlergebnisse in Remagen von Computerproblemen behindert wurde: Am frühen Montagmorgen um 2.20 Uhr stand immerhin das vorläufige Ergebnis für die Zusammensetzung des neuen Stadtrats der Römerstadt fest. Wenig überraschend spiegelt es ähnliche Tendenzen wider, wie im Trend der Wahlen für andere Gremien an diesem Wahlsonntag: deutliche Gewinne für die AfD und deutliche Verluste für die Grünen.