Kommunalwahl in der VG Altenahr: Ortsbürgermeister fahren Top-Ergebnisse ein

i Rüdiger Fuhrmann bei der Stimmabgabe: Er ist nicht wieder als Ortsbürgermeisterkandidat angetreten. Gewählt wurde in den Räumen der Touristinfo, diese sollen bald wieder benutzbar sein. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Vier neue Ortsbürgermeister und viele beeindruckende Bestätigungen im Amt – so lautet das Fazit der Kommunalwahl 2024 in der Verbandsgemeinde Altenahr, in dessen Zusammenhang auch die Wahl der Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher anstand. Die RZ hat sich die Wahlergebnisse einmal im Detail angesehen.