Kommunalwahl 2024: Das sind die Ortsbürgermeister im Brohltal

i Als fairer Verlierer in Weibern erwies sich Karl Gundert (CDU, rechts), der den Posten für Florian Müller (FWG) räumen muss. Foto: Hans-Josef Schneider

Bei den Kommunalwahlen vom Sonntag waren in 14 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Brohltal die Wähler aufgerufen, über ihren künftigen Ortsbürgermeister abzustimmen. Drei Orte blieben allerdings außen vor: In Niederzissen – dem zweitgrößten Ort in der VG –, Wehr und Königsfeld hatte sich kein Bewerber für den Posten des Ortsbürgermeisters finden lassen. Dort werden nun die Ortsgemeinderäte jeweils ihren neuen Ortschef bestimmen müssen.