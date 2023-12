Plus Bad Breisig Kommt bald ein Riesenrad? Wie es mit dem Zwiebelmarkt in Bad Breisig weitergeht Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig hat eine lange Tradition. Aber auch er muss immer wieder dem Zahn der Zeit angepasst werden. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Breisig ging es darum, Vorschläge für den Stadtrat zu sammeln, wie das Konzept für die Ausgabe 2024 optimiert werden kann. Von Silke Müller

In diesem Zusammenhang hatte die Verwaltung in ihrer Vorlage auch eine Bilanz der jüngsten Ausgabe des Markts vorgelegt. Als zeitintensiv bezeichnete sie die stetigen Kontrollen zur Freihaltung der Rettungs- und Fluchtwege, der Bereitstellungsräume für die Feuerwehr sowie der innerstädtischen Gehwege. „Das Parkaufkommen und die Verkehrslenkung sind an den Markttagen enorm. ...