Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Kommentar zur Wahl des Stadtrats in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Phalanx gegen Rechts stabil Von Beate Au i Beate Au Foto: Kevin Rühle Es hätte schlimmer kommen können: Die AfD zieht jetzt zwar mit Fraktionsstatus in das Stadtparlament von Bad Neuenahr-Ahrweiler ein, aber einen regelrechten Rechtsrutsch, der die politische Parteienlandschaft verändert hätte, gab es nicht. Lesezeit: 1 Minute

Mit einer zurückhaltenden AfD werden es die demokratischen Parteien in Zukunft aber nicht zu tun haben. Als Fraktion wird sie in Ausschüssen vertreten sein und Anträge stellen. Damit wird man umgehen müssen. Dem gegenüber steht aber eine stabile Phalanx an Parteien, die vor allem nach der Flut bewiesen haben, dass ...