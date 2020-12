Der Stadtrat steht geeint hinter dem Fortbestand des Nostalgiebads in Bad Bodendorf. Das zeigt der Beschluss, und das ist auch gut so. Allerdings ist damit die Frage, wie es mit der Sanierung weitergehen soll, auch wieder völlig offen. Alles auf Anfang also. Und jeder kennt den Spruch: „Wenn du nicht mehr weiterweißt, gründe einen Arbeitskreis.“ Ob das aber die Lösung ist, um die Sanierung für die in den Haushalt eingestellten 2,1 Millionen auch tatsächlich zu realisieren, steht in den Sternen.