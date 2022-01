Was für ein Wahlabend! Dass Cornelia Weigand am 6. Februar in die Stichwahl geht, davon sind viele, die sich im Kreis mit der Landratswahl beschäftigt haben, ausgegangen. Sie gehörte zu den Favoriten. Keine Frage! Dass die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr aber auf Anhieb die absolute Mehrheit holt, das hatte keiner auf der Rechnung.