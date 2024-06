Kommentar zur Kreistagswahl Ahrweiler: Wird es windiger für die Landrätin?

Anzeige

Zuletzt hatten die Fraktionsvorsitzenden von FDP, CDU und SPD vehement Kritik an der Landrätin und ihrer Arbeit geübt und unter anderem immer wieder darauf verwiesen, dass der Kreis nach wie vor kein von ihnen gefordertes Katastrophenschutzkonzept vorlegen kann. Die Landrätin wird wohl auch weiterhin Gegenwind aus diesen Richtungen erhalten.

Hinzu kommt die nun stärkere AfD und der Umstand, dass die Grünen, die die parteilose Landrätin in der Vergangenheit oft unterstützt haben, Einbußen hinnehmen mussten. Der Gegenwind könnte also stärker werden. Oder er flaut jetzt, nach dem Wahlkampf, wieder etwas ab, und die Landrätin kann die Kreispolitik in ruhigere Gewässer lenken. So oder so, der Ausgang bleibt abzuwarten.