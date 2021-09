Kommentar zu Projekten und Aufbaustäben: Höchste Zeit für klare Ansagen

Plus

Die Woche neun nach der Flutkatastrophe Mitte Juli ist angebrochen. Fast jeder Keller dürfte von Wasser und Schlamm befreit sein, die allermeisten schwer betroffenen Häuser sind bis auf den blanken Stein entkernt. Und jetzt? Die Unruhe in der Bevölkerung wächst. Wo bleibt denn jetzt der Masterplan, wie wir künftig leben wollen? Was ist denn jetzt mit der Modellregion Ahrtal? Wir wollen zurück in unsere Häuser, in unser gewohntes Umfeld, so der berechtigte Wunsch der von der Flut getroffenen Bevölkerung.