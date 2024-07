Kommentar über einen Spagat: Ist sie das, die neue Normalität?

Ich sage es Ihnen ehrlich: Ich bin zwiegespalten. Es ist das erste Jahr, in dem am Flutjahrestag auch Raum ist für andere große Veranstaltungen.

Das Seniorenzentrum Maranatha in Bad Bodendorf feiert am Sonntag, 14. Juli, sein 50-jähriges Bestehen. Mit Frühschoppen, Tanzgruppe, Sketchen, Reden, Chorauftritten. Ein buntes, fröhliches Sommerfest. Ich weiß nicht recht, wie ich das finden soll. Im Kurpark in Neuenahr startet zeitgleich der ökumenische Gottesdienst, in dem der Verstorbenen bei der Flut gedacht wird.

Einerseits finde ich es toll, dass drei Jahre nach so einer Katastrophe offensichtlich der Normalität wieder deutlich mehr Raum gegeben wird. Andererseits finde ich, wenn es einen speziellen Tag gibt, um der Verstorbenen zu gedenken, dann jawohl dieser. Ich habe gemischte Gefühle. Wie geht es Ihnen damit – drei Jahre nach der Flut?