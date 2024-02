Bad Bodendorf

Knochen an der Ahr gefunden: Polizeieinsatz in Bad Bodendorf

Knochen zunächst unbekannten Ursprungs haben Helfer einer Müllsammelaktion am Samstagvormittag an der Ahr bei Bad Bodendorf gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Funde in einem von der Flut 2021 betroffenen Bereich an zwei etwa 150 Meter voneinander entfernten Stellen gemacht.