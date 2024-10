Plus Bad Neuenahr Klinik Tönisstein in Bad Neuenahr feiert Jubiläum: Neue Therapiewege aus der Sucht Von Gabi Geller i Mit einem Festakt feierte die Klinik Tönisstein ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Die Klinik Tönisstein hat vor 50 Jahren mit ihrer Kurzzeitherapie ein völlig neues Konzept für Wege aus der Sucht angeboten. Was damals Mut verlangte, hat sich bewährt. Zum Jubiläum gab es einen Rückblick auf die Anfänge. Lesezeit: 3 Minuten

Die Klinik Tönisstein hat ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt gefeiert. 1974 nahm sie im Brohltal ihre Arbeit auf und ging in der Entwöhnungsbehandlung suchtkranker Menschen ganz neue Wege. Im Jahr 2005 zog die Klinik nach Bad Neuenahr in das Gebäude einer ehemaligen Orthopädischen Klinik an der Hochstraße. Die Einrichtung ...