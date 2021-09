Am vergangenen Freitag sind in der gesamten Bundesrepublik an fast 500 Orten mehrere Zehntausend Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren (die RZ berichtete). Weltweit hatte die Fridays-for-Future-Bewegung zum Klimastreik für eine gerechte und konsequente Klimapolitik unter dem Motto „Alle fürs Klima“ aufgerufen. Auch in Sinzig fand eine Demonstration mit rund 150 Teilnehmern statt.