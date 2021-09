Die Stadt Remagen hat seit dieser Woche auch ganz offiziell ein integriertes Klimaschutzkonzept. In seiner Sitzung am Dienstag verabschiedete der Stadtrat einstimmig das vorliegende Werk, das die Klimaschutzmanagerin Chantal Zinke erarbeitet hat und auch in einer Kurzzusammenfassung vorstellte. Das Klimaschutzkonzept umreißt dabei einen Fahrplan, wie die Stadt bis zum Jahr 2045 in Bezug auf Treibhausgase klimaneutral werden möchte.