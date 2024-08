Klimaanpassung in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Von begrünten Dächern bis zum „Hitze-Knigge“

Dürre, Hitze oder Starkregen – Klimaveränderungen sind nicht erst seit der Flutkatastrophe 2021 im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will nun handeln.

Anzeige

Als Heilbad- und Gesundheitsstandort ist Bad Neuenahr-Ahrweiler unter anderem aufgrund seiner Historie und Demografie besonders vulnerabel für klimatische Veränderungen, zum Beispiel gegenüber Hitze. Die Stadtverwaltung hat daher auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses vom Januar 2022 und der Daten einer Stadtklimaanalyse ein Klimaanpassungskonzept erarbeitet, das die kommunale Arbeit der kommenden Jahre durchziehen und begleiten soll. Fest steht, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung: „Nur durch eine erfolgreiche Anpassung an die Folgen des Klimawandels kann die Transformation hin zu einer resilienten und gleichzeitig lebenswerten Stadt gelingen.“

Aber was genau bedeutet Klimaanpassung? Aufgabe des Klimaanpassungsmanagements ist die Anpassung an die nicht mehr abwendbaren und erwartbaren Folgen des Klimawandels. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nehme die bereits heute wahrnehmbaren Klimaveränderungen sehr ernst, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher sollten auf Grundlage des neuen Konzeptes nun zügig wissenschaftsbasierte Maßnahmen umgesetzt werden, die auf den bestehenden Pfeilern (zum Beispiel Regelung zur Begrünung von Fassaden und Dächern) aufbauen und das Stadtgebiet bestmöglich gegen zukünftige Extremwetterereignisse absichern, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. Dabei sei das Klimaanpassungskonzept nur einer von vielen wichtigen Bausteinen und reihe sich in weitere Vorhaben und Konzepte, zum Beispiel der Aufbaugesellschaft (Hochwasserschutz) und des Tiefbaus (Regenrückhaltebecken), ein.

Synergieeffekte nutzen

Zentrale Handlungsfelder der Klimaanpassung finden sich laut Stadtverwaltung unter anderem im Grünflächenmanagement, der Innenstadtgestaltung, dem Gebäudemanagement, der Stadtplanung sowie in Land- und Forstwirtschaft wieder. Schon daran zeige sich, dass die Klimafolgenanpassung in allen Bereichen der kommunalen Arbeit präsent sein werde. So sollten ihre Belange zukünftig bei der Planung aller anstehenden Baumaßnahmen berücksichtigt werden – auch über den Wiederaufbau hinaus. Auch bei der Verschränkung von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sollten Synergieeffekte genutzt werden.

Im Kern lassen sich laut Stadtverwaltung aus dem Konzept drei Hauptziele ableiten: So soll zum einen die Starkregenvorsorge ausgebaut werden, indem durch Flächenentsiegelungen sowie Dach- und Fassadenbegrünungen zusätzliche Retentionsflächen geschaffen werden. Schwammstadtelemente wie Baumrigolen oder Zisternen sollen der Speicherung von Regenwasser dienen, das später in Dürreperioden wieder zur Bewässerung verfügbar gemacht werden soll. Zudem sollen im Rahmen der Hitzevorsorge Hotspots mit besonders hoher gesundheitlicher Belastung (hohe Versiegelung, geringer Grünanteil, mangelhafte Durchlüftung) identifiziert werden.

Entsiegelung und Begrünung sowie die Berücksichtigung von Kaltluftströmen könnten dazu beitragen, das innerstädtische Klima zu verbessern, ist die Stadt überzeugt. Zusätzliche Grünflächen und Baumpflanzungen sollten der zunehmenden Trockenheit vorbeugen. So könne neben dem Stadtklima auch die innerstädtische Biodiversität verbessert und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden, was sich wiederum zu positiven Effekten für Wirtschaft und Tourismus führen könne.

Bürger bringen sich ein

Den im Klimaanpassungskonzept enthaltenen Katalog mit 28 zentralen Maßnahmen hatte der Stadtrat größtenteils bereits im April einstimmig angenommen. Er umfasst unter anderem die Verbesserung der Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen, die Aufwertung städtischer Grünflächen, die klimaangepasste Umgestaltung von Verkehrs- und Parkplatzflächen aber auch Kommunikationsmaßnahmen wie einen „Hitze-Knigge“, die in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden sollen. Synergien zum natürlichen Klimaschutz sollen Lebensräume für Vögel und Insekten sowie Ökosysteme bewahren, die Biodiversität erhöhen und das Mikroklima auch über den innerstädtischen Rahmen hinaus verbessern.

Neben den Gremien durften auch Bürger bereits im Februar 2024 ihre Ideen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung einbringen. Bei der Kommunikation werde neben der grundlegenden Sensibilisierung für das Thema die Partizipation der Menschen begrüßt. Durch die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven interner und externer Akteure, einer soliden wissenschaftlichen Grundlage und die enge Einbindung der Klimafolgenanpassung in bestehende Planungs- und Verwaltungsprozesse sollten deren Bedürfnisse stets mit dem Erhalt des historischen und traditionellen Stadtbildes in Einklang bleiben. Durch Beratung und Förderung soll zudem auch die Umsetzung von Entsiegelung, Begrünung und anderen Maßnahmen im privaten Bereich gefördert werden, heißt es abschließend. red