In Zeiten von Corona nutzen viele das gute Wetter lieber für einen Spaziergang in der Natur als in der Innenstadt. Jedoch: Im Frühling beginnt die Zeckensaison, und damit steigt auch die Gefahr, sich durch Zeckenstiche an Krankheiten wie Borreliose (Lyme-Krankheit) oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu infizieren, meldet das Kreisgesundheitsamt. Es rät zur Wachsamkeit.