Kreis Ahrweiler

Preisfrage: Die im Kreis Ahrweiler neu eingeführte Gemeindeschwester plus besucht in ihrem Bezirk die über 80-Jährigen, noch allein wohnenden Mitbürger. Wohin schaut die Schwester zuerst? Antwort: In den Kühlschrank. Dieses aber nicht, um zu kontrollieren, ob auch noch genug Lebensmittel da sind, sondern um dort nach der kleinen grünen Notfalldose zu suchen.