Klassische Arien treffen auf moderne Kompositionen: Ensemble „Diva Delight“ will Propstei Buchholz verzaubern

Die Konzertreihe in der Propstei Buchholz soll am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr durch einen außergewöhnlichen musikalischen Höhepunkt bereichert werden: Diva Delight, ein Ensemble von international gefeierten Künstlerinnen, will die Zuhörer mit einer einzigartigen Mischung aus klassischer und moderner Musik begeistern.

„Diva Delight“ werden am 7. September das Publikum in der Propstei Buchholz verzaubern.

„Diva Delight“ werden am 7. September das Publikum in der Propstei Buchholz verzaubern. Foto: Gerd Rothbrust

Anzeige

Diva Delight, das sind Nicole Wolke und Dawn Marie Flynn. Die Sopranistinnen stehen nach Angaben des Veranstalters für musikalische Exzellenz und kreative Vielfalt. Sie präsentieren ein Programm, das sowohl klassische Arien als auch zeitgenössische Stücke umfasst. Ihr Repertoire erstreckt sich von den unvergesslichen Melodien der Oper bis hin zu modernen Kompositionen, die das Publikum auf eine emotionale Reise mitnehmen.

Zu den Musikerinnen

Dawn Marie Flynn wurde in Philadelphia geboren. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Eastman School of Music in New York und an der Musikhochschule Hamburg. Nach zahlreichen Opernengagements in Bielefeld, Krefeld, Kaiserslautern, Hamburg und Aachen arbeitet sie seit einigen Jahren freischaffend als Sängerin und Gesangslehrerin. Dem Ensemble kommt neben ihren Repertoirekenntnissen in Oper, Operette und Kunstlied ihre Liebe zur Musik ihrer Heimat Amerika zugute.

Propstei hat super Akkustik

Nicole Wolke stammt aus Euskirchen. Nach ihrer Ausbildung in Freiburg und Köln konzentrierte sie sich als freischaffende Sängerin zunächst auf Kirchenmusik. Dem rheinischen Publikum ist sie durch zahlreiche Solopartien in den Passionen und Oratorien bekannt. An der Musikschule ihrer Heimatstadt unterrichtet Nicole Wolke Gesang. Ihre Leidenschaft gehört dennoch der Bühnenmusik. Sie verleiht Diva Delight musikalisch eine besondere Note mit ihrem Faible für Chansons, die sie gerne in die Programme des Ensembles einbaut. Die historische Propstei Buchholz bietet mit ihrer Architektur und herausragenden Akustik den perfekten Rahmen für dieses Konzert. red

Tickets sind unter www.ticket-regional.de sowie im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Brohltal und in der Tourist-Information Vulkanregion Laacher See in Maria Laach für 17,25 Euro erhältlich. Mehr Infos gibt es im Kulturbüro der Verbandsgemeinde Brohltal unter Tel. 02636/974 04 11 oder per E-Mail an daniela.sturm@brohltal.de