Kirchturmsanierung in Remagen: Der Apollinariskirche fehlen die obersten zwei Meter

i Schweres Gerät wurde vor der Apollinariskirche aufgefahren. Am südwestlichen Turm, einem der beiden aus Gusseisen gefertigten, hatte der Zahn der Zeit derart genagt, dass es aus besser erschien, den obersten Teil abzutrennen. Nun müssen Fachleute über die Sanierung entscheiden. Foto: Christian Koniecki

Einer der vier Türme der Remagener Apollinariskirche ist seit Dienstag etwa zwei Meter kürzer als sein Nachbar. In einer spektakulären Aktion hat ein Fachbetrieb die gusseiserne Turmspitze in mehr als 40 Metern Höhe entfernt. Die Aktion war dringend notwendig, wie sich zeigte, als die Turmspitze schließlich am Boden ankam.