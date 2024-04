Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kinderarzt in Not: Uwe Peters aus Bad Neuenahr-Ahrweiler braucht Verstärkung – Zweigstelle in Adenau schließt

i Dr. Uwe Peters und seine medizinische Fachangestellte Annalena Kurth hoffen auf Verstärkung in der Kinderarztpraxis. Foto: Beate Au

Es gibt zu wenig Kinderärzte in Rheinland-Pfalz, das jetzt nach der Landarzt-Quote eine für Kinderärzte einführen will. Auch im Kreis Ahrweiler lassen sich die Mediziner für die junge Generation im Kreis Ahrweiler an weniger an fünf Fingern abzählen. Einer davon ist Uwe Peters.