KG Bad Breisig zündet närrisches Feuerwerk: Eröffnungssitzung trotz Krankheitsausfällen ein voller Erfolg

Noch nie war für eine Karnevalssitzung der KG Bad Breisig so viel Improvisationstalent gefragt wie in diesem Jahr. Das ist zumindest aus Vorstandskreisen zu hören. Denn zum einen wurde die neue Heizung der Jahnhalle erst drei Tage vor der Sitzung fertig, was erhebliche Auswirkungen auf die Vorbereitungen hatte. Und zum anderen hatte die KG zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen.

Waren voll guter Stimmung: Prinzessin Drea I. und Prinz Peter III. – trotz Rückenschmerzen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Ließ sich das erste Problem noch recht gut lösen, da die Stadtverwaltung laut KG alles daran gesetzt hatte, die Jahnhalle für die Sitzung muckelig warm zu bekommen, auch wenn der Zeitplan wegen der späten Heizungsfertigstellung sehr eng wurde. Die Krankheitsausfälle wogen da noch einmal schwerer, wie die KG Bad Breisig mitteilt. Drea Weiss, Pressesprecherin der KG, schreibt: „Jeder Jeck weiß, was es für einen aktiven Karnevalisten bedeutet, den wohlverdienten Lohn für das viele Training – den ersten Auftritt – nicht zu erhalten.“ Und so stand die Sitzung erst einmal unter keinem guten Stern. Doch das änderte sich schnell.

Breiköpp aus Wehr springen spontan ein

Denn die KG konnte am vergangenen Samstag eine spitzenmäßige Sitzung präsentieren. Den Beginn machten die Kindergarden der KG, eine Tanzgruppe mit Gardetanz und eine Tanzgruppe mit einem tollen Showtanz als Cheerleader. Die Büttenrede „Ähn us Jönnerschdorf“ musste krankheitsbedingt ausfallen, doch die drei Breiköpp aus Wehr erklärten sich ganz spontan bereit und begeisterten mit einer tollen und witzigen Rede. Sitzungspräsident Michael Matern sendete unter großem Beifall des Publikums die herzlichsten Genesungswünsche an Irmgard Köhler-Regnery.

Bevor die Skylight Majorettes ihren schmissigen Showtanz zeigten, stürmte die Brohler Narrenzunft mit ihrem neuen Prinzenpaar Prinz Tobias I. und Prinzessin Monique I. die Bühne. Ein tolles buntes Bild und Zeichen der Freundschaft beider Vereine.

Kölner Duo zieht das Publikum auf seine Seite

Das aus Köln bekannte Duo Botz und Bötzje hatte die Jecken schnell auf ihrer Seite und interagierte routiniert mit dem Publikum. Eine absolute Neuerung zeigte anschließend der Nachwuchs: Drei Tanzpaare aus der Kindergarde zeigten zum ersten Mal ihren Paartanz, was das Publikum mit großem Jubel honorierte. Den beiden neuen Trainerinnen Marie Jaeschock und Sophie Brassel war der Stolz ins Gesicht geschrieben.

Auch bei den Blau-Roten Funken hatte die Grippewelle zugeschlagen, sodass das beliebte Tanzpaar Lisa Schäfer und Constantin Klee ihren neuen Paartanz nicht zeigen konnten. Der Gardetanz der Funken zeigte dann aber die Tanzfähigkeit des Korps. Der Spielmannszug präsentierte einen neu gelernten Marsch: den Böhmischen Traum. Der Refrain schien wohlbekannt, denn der ganze Saal sang beherzt mit. Nun wartete Michael Matern mit einer Überraschung auf: Die Travestieshow Violett and Roses wirbelte über die Bühne. Die drei Damen begeisterten mit tollen Stimmen und einer grandiosen Show. Die Brassband Die Ahrtalente heizte anschließend dem Publikum so richtig ein, bevor das Dragoner Korps die Gäste in die Berge entführte und einen Showtanz zum Motto „Après-Ski“ zeigte.

Prinz klagte über Rückenverletzung

Das amtierende Prinzenpaar Peter III. und Drea I. und ihr Hofstaat hatten auch eine Überraschung parat, doch auch hier musste krankheitsbedingt umgestellt werden. Wegen einer Rückenverletzung konnte Prinz Peter sich kaum bewegen, sodass der lustige Tanz ohne ihn stattfinden musste.

Den Abschluss einer gelungenen Veranstaltung bildete schließlich das Stadtsoldatenkorps Remagen. Sie animierten die Gäste noch einmal zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen, sodass ein kurzweiliger Abend einen tollen Abschluss fand. red