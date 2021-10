Es war reiner Zufall, dass Norbert Bongart aus dem Höhenort Ramersbach im März in einer Garage in Mayschoss-Laach einen Oldtimer vom Typ Volvo Amazon aus dem Jahr 1968 entdeckte. Obwohl das Fahrzeug erst 47.000 Kilometer gelaufen war, zeigte sich der Wagen in keinem besonders guten Zustand.