Ein Unglück kann noch so groß sein, irgendeinen Vorteil kann es dennoch haben. So jedenfalls lehrt es der Volksmund. Eine Bestätigung dieser eher steilen These hat die Jahresdienstbesprechung der freiwilligen Feuerwehr von Kempenich zutage gefördert, die aus den bekannten Gründen in die Leyberghalle verlegt worden war.