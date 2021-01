Remagen

Es war erholsam, als nicht nur Deutschlands Schulen in den Sommerferien vom Coronavirus waren. Doch im kalten Herbst 2020 rasen die Infektionszahlen wieder in die Höhe, so auch im Kreis Ahrweiler. Zu diesem Zeitpunkt drängen mehr und mehr Eltern die Schulleitung des Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth darauf, Lösungen zu finden, sicheren Unterricht zu gewährleisten. Ein Vorbild für die Region könnte sein, wie die Privatschule den sogenannten Hybridunterricht umgesetzt hat – während die Möglichkeit an öffentlichen Schulen bewusst ausgeschlagen wurde.