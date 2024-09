Plus Kreis Ahrweiler

Keine Ausreisepflichtigen ohne Duldung: Kreis Ahrweiler in Ausnahmesituation bezüglich der Abschiebungen

i 271 Personen im Kreis haben derzeit eine Duldung in ihren Händen, weil es Gründe gibt, die eine sofortige Abschiebung verhindern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Toten und Verletzten nach dem Messerattentat in Solingen machen auch knapp zwei Wochen nach der Tat betroffen. Ein Asylbewerber aus dem Nahen Osten sitzt als mutmaßlicher Täter in Haft. Er hätte abgeschoben werden müssen. Doch die Beamten trafen ihn nicht an seinem Wohnort an. Ein Problem, das viele Behörden auf kommunaler Ebene kennen. Der Kreis Ahrweiler hat seit der Flut allerdings eine Sonderstellung inne.