Plus Adenau

Kein neuer Vorstand gefunden: Kunstförderverein EifelArt ist Geschichte

Von Werner Dreschers

i EifelArt ist jetzt Geschichte. Viele dürften sich gern an die erfolgreichen Veranstaltungen erinnern. Unser Foto zeigt Mitglieder der letzten Versammlung. Foto: Werner Dreschers

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Kunstförderverein EifelArt mit Sitz in Adenau seine Auflösung beschlossen. Dem im Jahr 1995 gegründeten Verein war es nicht mehr gelungen, einen Vorstand zu wählen. Nachdem dies bereits in einer ordentlichen Mitgliederversammlung im Februar nicht erfolgt war, konnte auch in der außerordentlichen Mitgliederversammlung kein Vorstand gewählt werden, es hatte sich niemand aus den Vereinsreihen zur Kandidatur bereit erklärt.