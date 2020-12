Ahrweiler

Das ist bitter für den traditionsverliebten Stadtteil Ahrweiler. Die große St.-Martin-Show fällt in diesem Corona-Jahr aus. Dabei ist das Martinsbrauchtum in Ahrweiler mit seinen vier Feuern, den flammenden Schaubildern und der Prämierung auf dem Marktplatz weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zieht viele Besucher in die Stadt. Die Tradition wird seit Jahrzehnten sorgsam gepflegt und an den Nachwuchs vermittelt. In diesem Jahr allerdings läuft alles nicht nur auf Sparflamme, sondern musste ganz abgesagt werden.