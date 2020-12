Grafschaft

Es ist Spätsommer, es ist Obsterntezeit: Verführerisch leuchten in den Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen die reifen Früchte. Die Versuchung ist groß, kurzerhand mal eben am Wegesrand im Vorübergehen zuzulangen – wen sollte das bloß stören? Was für so manchen Spaziergänger oder Wandersmann eine Art von Selbstverständlichkeit und Selbstbedienung im Obstgarten ist, ist mitnichten ein Kavaliersdelikt – im strafrechtlichen Sinne ist das Diebstahl. Vor allem aber ist es für viele Obstbauern und Winzer im Kreis ein alljährliches Ärgernis. Sie stört die kesse Dreistigkeit, mit der Obstdiebe unterwegs sind.