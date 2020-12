Grafschaft

Grafschaft/Region. Nun hat es auch Neinver bestätigt: Ein Factory-Outlet-Center (FOC) in der Gemeinde Grafschaft wird es nicht geben. Die Verwirklichung der Projektidee sei zuletzt nicht mehr realistisch erschienen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens, das auch das Outlet-Center in Montabaur betreibt. In der Region atmet man auf.