Plus VG Brohltal

Kaum Fortschritte: Das passiert mit den Feuerwehrhäusern im Brohltal

Von Martin Ingenhoven

i An der Baustelle der neuen Burgbrohler Fahrzeughalle ist eine genaue Koordinierung der Baumaßnahmen für das sichere Funktionieren der Feuerwehrausrüstung unabdingbar. Foto: Martin Ingenhoven

„Die Baustelle am Feuerwehrhaus in Burgbrohl läuft alles andere als zufriedenstellend.“ Das stelle Johannes Bell bereits auf der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates fest. Auch wenn mittlerweile der Metallrahmen der neuen Fahrzeughalle der Stützpunktfeuerwehr steht und einige Betonfertigteile angebracht sind – große Fortschritte waren in den Sommermonaten nicht zu erkennen.