Kaum Bewegung am Arbeitsmarkt im Ahrkreis: Agentur zählt etwas weniger Erwerbslose

Die Arbeitslosigkeit ist an der Ahr im Juni leicht zurückgegangen: Die Statistiker der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen zählen zum Monatsende im Landkreis 2639 arbeitslose Menschen – 13 weniger als im Mai und 198 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt wie bereits in den letzten beiden Monaten bei 3,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,6 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur wurden innerhalb der vergangenen vier Wochen 125 neue Stellen aus dem Ahrkreis gemeldet. Damit liegen der Agentur derzeit 748 Stellenangebote aus der Region vor.

„Derzeit ist der Arbeitsmarkt vor allem durch seine geringe Bewegung geprägt“, erklärt Frank Schmidt, Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Dazu trägt das verregnete Frühjahr bei, das vor allem der Gastronomie seit Wochen den Saisonstart vermiest. Aber auch andere Branchen warten angesichts schwieriger Konjunkturdaten weiter ab: Sie versuchen, ihr kostbares Fachpersonal zu halten, stellen aber seltener neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.“ Noch fehle offenbar der entscheidende Impuls, der Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft schauen lasse.

Dennoch sei allen Akteuren am Arbeitsmarkt bewusst, dass der Wechsel der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand in den nächsten Jahren große Lücken in Belegschaften und Unternehmenswissen reißen werde, betonte Schmidt. Ausreichend Nachwuchs zu finden, der diese Entwicklung abmildern könne, sei nach wie vor schwierig. Das bilde sich seit Jahren in der Ausbildungsmarktstatistik ab, wo das Angebot an offenen Stellen die Nachfrage von jungen Leuten regelmäßig übersteige.

510 junge Menschen waren bei der Berufsberatung

Ende Juni, also etwa acht Wochen bevor die meisten Ausbildungen in diesem Jahr starten, bestätigt sich dieser Trend auch für den Ahrkreis, wo seit Oktober 510 junge Menschen bei der Berufsberatung vorsprachen, um sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz Unterstützung zu holen. Im gleichen Zeitraum meldeten Betriebe aus der Region 453 offene Lehrstellen.

Dieses Verhältnis hat sich bis Ende Juni deutlich verändert: Nun kommen auf 220 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 287 unbesetzte Ausbildungsplätze. „Erfahrungsgemäß werden in den nächsten Wochen noch junge Leute wegfallen, die sich entweder entscheiden, weiter zur Schule zu gehen, oder schlicht vergessen haben, sich bei uns abzumelden“, weiß der Agenturleiter. Was für Arbeitgeber eher unerfreulich ist, bietet Jugendlichen, die sich bislang nur wenig um ihre berufliche Zukunft gekümmert haben, günstige Voraussetzungen: „Es gibt noch in nahezu allen Branchen offene Lehrstellen. Bewerbungen lohnen sich deshalb auch jetzt noch.“

Auch wer noch gar nicht so richtig weiß, wo die berufliche Reise hingehen soll, ist bei uns bestens aufgehoben. Frank Schmidt

Dabei sollten die jungen Menschen unbedingt auf das kostenlose Unterstützungsangebot der Berufsberatung zurückgreifen, rät Schmidt. „Wir können nicht nur dabei helfen, eine geeignete Stelle zu finden. Auch wer noch gar nicht so richtig weiß, wo die berufliche Reise hingehen soll, ist bei uns bestens aufgehoben. Denn der Arbeitsmarkt verändert sich durch vielfältige und teilweise gegenläufige Entwicklungen so schnell, dass vieles, was bislang als sicher galt, es längst nicht mehr ist. Wer einen Beruf sucht, der nicht nur zu den eigenen Talenten und Wünschen passt, sondern auch zukunftssicher ist, sollte deshalb nicht auf Expertenrat verzichten.“ red