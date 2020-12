Nürburgring

Schaut man in den Veranstaltungskalender des Nürburgrings, so liest man oft das Wort „abgesagt“. Großveranstaltungen wie Rock am Ring, der ADAC Truck-Grand-Prix oder Rad am Ring finden aufgrund der Corona-Krise nicht statt. Das 24h-Rennen wurde auf September verschoben. Der Wegfall der beliebten Events an der Rennstrecke ist nicht nur für die Fans ein großer Verlust, sondern für die gesamte Region rund um den Nürburgring, die wesentlich am Publikumsverkehr mitverdient hat. Gewerbetreibende berichten, was der Wegfall der Hochsaison für sie bedeutet.